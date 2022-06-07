Патрульна поліція затримала в українській столиці чоловіків, як робили фото наслідків обстрілів Києва. Ці фото чоловіки пересилали на російські мобільні номери.

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.

У неділю, 5 червня, правоохоронці затримали трьох зловмисників у Дарницькому районі столиці. Чоловіки знаходились неподалік місць, куди під час обстрілу влучили російські ракети.

Особи, віком від 26 до 39 років фотографували наслідки обстрілів, та пересилали фото на номери російських операторів. Усіх трьох передали слідчо-оперативній групі.

Окрім цього, також 5 червня на одному з блокпостів Оболонського району Києва правоохоронці звернули увагу на пасажира міжміського автобуса.

Чоловік нервував та постійно плутався, коли розповідав особисту інформацію. Зокрема він не міг чітко назвати своє ім’я та адресу проживання.

Патрульні, спільно з прикордонниками, встановили особу підозрілого чоловіка. Ним виявився 54-річний громадянин, який, ймовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході України.