Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.
У неділю, 5 червня, правоохоронці затримали трьох зловмисників у Дарницькому районі столиці. Чоловіки знаходились неподалік місць, куди під час обстрілу влучили російські ракети.
Особи, віком від 26 до 39 років фотографували наслідки обстрілів, та пересилали фото на номери російських операторів. Усіх трьох передали слідчо-оперативній групі.
Окрім цього, також 5 червня на одному з блокпостів Оболонського району Києва правоохоронці звернули увагу на пасажира міжміського автобуса.
Чоловік нервував та постійно плутався, коли розповідав особисту інформацію. Зокрема він не міг чітко назвати своє ім’я та адресу проживання.
Патрульні, спільно з прикордонниками, встановили особу підозрілого чоловіка. Ним виявився 54-річний громадянин, який, ймовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході України.
- Нагадаємо,червня 5 , близько 6 ранку жилеті столиці України прокинулися від гучних вибухів.
- Після цього у РФ пригрозили завдати нових ударів у разі постачання Сполученими Штатами ракетних систем великої дальності MlRS. Також російське міністерство оборони уже відзвітувало про знищення бронетехніки на околицях Києва.