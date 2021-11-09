Український письменник та журналіст Станіслав Асєєв повідомив про затримання у Києві Дениса Куліковського – ката з концтабору “Ізоляція”, який в окупованому Донецьку створили російські окупанти.

Про це Станіслав Асєєв написав на свої сторінці у Facebook.

“У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції – Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно”, – написав Асєєв.

#Буквам в СБУ повідомили, що наразі готується офіційне повідомлення і детальніша інформація буде згодом.

“Палича” називають головним катом “Ізоляції”. Він запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю.

Для видання “Радіо Свобода” журналіст Станіслав Асєєв розповів про “Палича”, як про найжорстокішу людину, яку доводилося бачити під час полону:

“Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайності: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував та сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком, і він точно не ідіот. Він був тонким психологом і дуже грамотно грав на почуттях ув’язнених. Він розміщував у сусідніх камерах людей, які мали якісь стосунки. Інколи туди потрапляли пари, інколи чоловік із дружиною, щоб потримати дружину кілька днів і чоловік підписав необхідні документи. Таке відбувалося на моїх очах. Я сидів у четвертій камері, за стіною була третя – жіноча камера. Він навмисно підсадив до нас в камеру чоловіка, дівчина якого сиділа в третій камері, – щоб він божеволів від цього, знаючи, що за стіною його кохана”.

Ще один колишній полонений Станіслав Печонкін розповів, що Палич забороняв йому їсти, змушував робити безліч фізичних вправ, окрім роботи на території тюрми.

“Сім місяців він мене бив, принижував, поливав з “Кьорхєра” (мийка високого тиску – ред.), “стежив за моєю фігурою”, забороняючи мені їсти все, крім каші. Після цих 7 місяців на “Ізоляції” мене напівживого вивезли до лікарні, де відкачували 5 днів. Крім мене, у “Палича” були й інші “любимчики”, з яких він знущався. Одна з проблем “Палича” – він полюбляв випити й міг іти в запій на кілька тижнів, тоді йому взагалі відривало «башню»: починалися масові побиття, і дехто їх не переносив. Бувало таке, що запої “Палича” закінчувалися черговим трупом” – розповів Печонкін.