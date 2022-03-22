Про це повідомляє Національна поліція України.
Чоловік підтримував дії російської армії на території України. Він пропагував ідеї “руського міра” та співпрацював із ворогом. Монах передавав важливу інформацію окупантам.
41-річного чоловіка, що назвався монахом, затримали на одній зі станцій метро. Під час обшуків за місцем проживання знайшли докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності.
У телефоні підозрюваного знайшли докази. Зокрема він листувався з абонентами із Росії та закликав до геноциду українців. Він поширював фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів тощо.
У Києві через розвідувально-диверсійну діяльність затримали монаха // 3 фото
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих територій ухилятися від насильницької мобілізації, а у разі потрапляння до лав російської армії складати зброю та переходити до української.
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