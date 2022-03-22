Про це повідомляє Національна поліція України.

Чоловік підтримував дії російської армії на території України. Він пропагував ідеї “руського міра” та співпрацював із ворогом. Монах передавав важливу інформацію окупантам.

41-річного чоловіка, що назвався монахом, затримали на одній зі станцій метро. Під час обшуків за місцем проживання знайшли докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності.

У телефоні підозрюваного знайшли докази. Зокрема він листувався з абонентами із Росії та закликав до геноциду українців. Він поширював фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів тощо.

  • У Києві через розвідувально-диверсійну діяльність затримали монаха

    Фото: Національна поліція України

  • У Києві через розвідувально-диверсійну діяльність затримали монаха

    Фото: Національна поліція України

  • У Києві через розвідувально-диверсійну діяльність затримали монаха

    Фото: Національна поліція України

У Києві через розвідувально-диверсійну діяльність затримали монаха // 3 фото