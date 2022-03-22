У Києві через розвідувально-диверсійну діяльність затримали монаха

У Києві затримали диверсанта — монаха одного із храмів РПЦ Московського патріархату. Його підозрюють у розвідувально-диверсійній діяльності.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Чоловік підтримував дії російської армії на території України. Він пропагував ідеї “руського міра” та співпрацював із ворогом. Монах передавав важливу інформацію окупантам.

41-річного чоловіка, що назвався монахом, затримали на одній зі станцій метро. Під час обшуків за місцем проживання знайшли докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності.

У телефоні підозрюваного знайшли докази. Зокрема він листувався з абонентами із Росії та закликав до геноциду українців. Він поширював фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів тощо.