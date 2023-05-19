Служба безпеки України затримала у Києві громадянина РФ, який продавав документи для виїзду ухилянтів за кордон. Йому допомагав посадовець із Київської ОВА.

Джерело: СБУ

Служба безпеки ліквідувала у столиці канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Протиправну схему організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.

Після 24 лютого 2022 року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє сприяння у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

Своїх клієнтів оформлював як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб внести фіктивні відомості до системи “Шлях”, зловмисник залучив спільника – посадовця Київської обласної військової адміністрації.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників схеми і затримали в столиці її організатора – російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу “клієнтів”.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

бойову гранату Ф-1;

посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;

російський військовий квиток;

документи із доказами незаконних дій.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, громадянин Росії додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.