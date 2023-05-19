Джерело: СБУ
Служба безпеки ліквідувала у столиці канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.
Протиправну схему організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.
Після 24 лютого 2022 року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє сприяння у нелегальному виїзді до Євросоюзу.
Своїх клієнтів оформлював як водіїв міжнародних вантажних перевезень.
Щоб внести фіктивні відомості до системи “Шлях”, зловмисник залучив спільника – посадовця Київської обласної військової адміністрації.
Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників схеми і затримали в столиці її організатора – російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу “клієнтів”.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:
- бойову гранату Ф-1;
- посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;
- російський військовий квиток;
- документи із доказами незаконних дій.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Крім того, громадянин Росії додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- Слідчі Служби безпеки України викрили та припинили діяльність ще восьми каналів нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації злочинної діяльності було залучено 10 осіб.