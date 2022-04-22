Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Подружня пара публікувала у тематичних групах фейкові оголошення щодо продажу бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції. Знаходячи покупців, вони вимагали у них передоплату та “зникали”. У такий спосіб шахраї обікрали 15 громадян.
За інформацією поліції, зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже оголосили про підозру, наразі вирішується питання щодо оголошення підозри його дружині.
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