У столиці затримали тіктокера, котрий днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів. Служба безпеки України закликала громадян передавати інформацію про окупантів, а не публікувати дані про ЗСУ чи результати ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба опублікувала відео розмови із затриманим громадянином. 24 лютого він виклав у спільноту Тік-Ток матеріали про розташування українських військових у Києві.

У СБУ зазначили, що свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.