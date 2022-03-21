Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужба опублікувала відео розмови із затриманим громадянином. 24 лютого він виклав у спільноту Тік-Ток матеріали про розташування українських військових у Києві.
У СБУ зазначили, що свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.
“Звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!”, – закликали у відомстві.
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