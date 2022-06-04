Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Екіпаж поліції на проспекті Степана Бандери зупинив автомобіль Hyundai, адже водій порушив правила дорожнього руху.
Під час розмови, чоловік помітно нервував. Саме тому інспектори патрульної поліції вирішили перевірити водія. Вони оглянули його телефон, де побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду.
Патрульні затримали диверсанта та передали його слідчим Оболонського управління поліції.
Нагадаємо, що якщо ви побачили підозрілих осіб, то негайно телефонуйте на лінію 102.
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