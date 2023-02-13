Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України.

Про це сповіщає Служба безпеки України.

Повідомляється, що зловмисником виявився колишній керівник сектору “управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі”, створеного загарбниками. Ще у минулому році співробітники СБУ викрили колаборанта, задокументували його злочинну діяльність і оголосили у розшук.

Зазначено, що у ході оперативних дій українська спецслужба встановила, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався “легалізуватись” під виглядом волонтера місцевого представництва “Товариства Червоного Хреста України”.

“Під час “працевлаштування” до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором. Він планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху”, – пояснює СБУ.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Наголошено, що перебуваючи на “посаді” він виконував вказівки москви щодо поширення кремлівського режиму на території регіону. Правопорушник брав участь у впровадженні на Луганщині “рубльової зони” через пенсійні виплати.

Запевняється, що суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.