#Букви зібрали найяскравіші світлини події.

В історії Ukrainian Fashion Week сезон FW22-23 став п’ятдесятим. Розпочавшись у 1997 році, сезон став першим тижнем моди усієї Центральної Європи, а не лише на території пострадянського простору.

За цей час у межах тижня моди відбулося понад 1600 показів та презентацій колекцій понад 400 брендів.

Сезон відбувся у форматі phygital. Тобто кожен бажаючий зміг побачити модні покази завдяки онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO та діджитал-платформах UFW. Своєю чергою, представники медіа, баєри, клієнти брендів та інфлюенсери були запрошені відвідати український тиждень моди та ознайомитись із колекціями дизайнерів офлайн, дотримуючись карантинних обмежень.

Завершальний день заходу ознаменувався легкістю та природними мотивами. Дизайнери всіляко зауважували на стилі у поєднанні із жіночністю.

У межах завершення тижня моди відбулась презентація нової колекції “VAGA”, а також презентація проєкту EPSON DIGITAL FASHION lab. Серед нових імен: Nick Kichkar та LISABO. Також на показі презентували колекції від PANOVE, FRBTK, Sidletskiy, APSARA.

LISABO це бренд жіночого одягу, створений дизайнером Аліною Лучинською у 2020 році.

Філософія бренду – це жіночність та природність. Аліну надихають жінки, які були в історії та жінки, які роблять історію сьогодні. Жінки пристрасні та сильні. Жінки, що розвиваються.

Природність вже є у назві бренду. Слово ліс вимовляється одразу, у першому складі назви LISABO. Ліс має дуже енергетичне значення для дизайнера. Із природи Аліна часто черпає натхнення. У її колекціях присутні анімалістичні принти та тваринні текстури. Всі вироби бренду продумані до найдрібніших деталей. Колекції дизайнера наповнені екзотичними акцентами та свіжими стилістичними рішеннями.

Сприйняття природи, людей, різноманіття форм трансформується у створення образів одягу від бренду PANOVE.

Мода – це сфера поєднання енергії творчості та свободи вираження поглядів. Це тонка «хімія» видимого та невидимого, де пошук балансу, пропорцій породжує нові значення та інтерпретацію форм.

Пошук нових форм і способів самовираження, які підкреслюють красу жіночого тіла, є характерними рисами бренду.

Нова колекція бренду Sidletskiy втілює сильну і незалежну жінку, котра зберігає традиції та впевнено несе історію у сучасність. Головна думка – сучасне не може створюватися без підґрунтя історії. Традиційно, дизайнер використовує виключно натуральні тканини, наголошуючи на легкості. Основною родзинкою одягу є деконструктивна форма, котра зауважує велич жінки.

За чотири дні на подіумі представили свої нові колекції майже чотири десятки дизайнерів. Наразі українські дизайнери зі своїми колекціями вже готові подорожувати світом та презентувати власні творіння на огляд іноземній авдиторії.