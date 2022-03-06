Про це повідомляє лікарня “Охматдит”.
Внаслідок збиття пошкоджені вікна і двері. У лікарні досі залишаються важкохворі діти, яких атакували російські терористи вже другий раз. Стосовно постраждалих чи загиблих не повідомлялося.
“Рашистські орки, горіть в пеклі”, — додали у повідомленні.
Минулого разу обстріли велися 4 березня. Випущена ракета призвела до пошкоджень лікарні, внаслідок чого двох важкопоранених дітей не встигли довести до лікарні і вони померли. Інший терористичний акт здійснили 25 лютого. Тоді в “Охматдиті” загинула одна людина, ще двоє дітей та двоє дорослих осіб дістали поранення.
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- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західні країни закрити повітряний простір. Наразі ракетний удар терористів повністю зруйнував аеропорт.
- Російські загарбники укотре зірвали евакуацію мирних жителів Маріуполя.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.
- 6 березня станом на 8:00 в низці областей України ситуація відносно спокійна. Водночас інші зазнали обстрілів та руйнувань.