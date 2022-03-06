Про це повідомляє лікарня “Охматдит”.

Внаслідок збиття пошкоджені вікна і двері. У лікарні досі залишаються важкохворі діти, яких атакували російські терористи вже другий раз. Стосовно постраждалих чи загиблих не повідомлялося.

“Рашистські орки, горіть в пеклі”, — додали у повідомленні.

Минулого разу обстріли велися 4 березня. Випущена ракета призвела до пошкоджень лікарні, внаслідок чого двох важкопоранених дітей не встигли довести до лікарні і вони померли. Інший терористичний акт здійснили 25 лютого. Тоді в “Охматдиті” загинула одна людина, ще двоє дітей та двоє дорослих осіб дістали поранення.