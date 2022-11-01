Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Метеостанція надала дані спостережень, де видно, що середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С. Така температура вища за кліматичну норму на 2,0°С.

“Бабине літо” тривало чотири дні від 6 жовтня.

Найтеплішим днем стало 18 жовтня. Цього дня максимальна температура піднялася до + 22,1°С. Водночас 21 жовтня було найхолоднішим, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С.

Зазначено, що на проспекті Науки випало 44 мм опадів. Така кількість становить 96% кліматичної норми.