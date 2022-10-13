Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За повідомлення Ткача, інцидент стався сьогодні вранці, 13 жовтня, на пішохідному переході.

Журналіст зауважив, що не зазнав серйозних травм, натомість має лише забої.

Він додав, що наїзд на нього скоїв чоловік за кермом автомобіля ВАЗ.

“Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішоходним і переді мною, теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут”, – написав він.

Михайло Ткач також подякував поліціянтам та лікарям, наголосивши, що правоохоронці та “швидка” спрацювали “як годинник”.