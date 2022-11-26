У Києві продовжують діяти екстрені відключення, тому світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації. Проте відсьогодні, 26 листопада, тривалість відсутності електроенергії складатиме не більше 5 годин.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

“Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин”, – зазначили в компанії.

А також додали, що стабілізаційні графіки зараз не діють. Такий режим буде діяти поки не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується.

Крім того, у ДТЕК нагадали, що якщо у будинку протягом періоду після ракетної атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше ніж 5 годин — необхідно повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали: чат-бот у Telegram або Viber та на сторінку Facebook.

Зазначимо, що після масштабного знеструмлення по всій Україні, яке сталося внаслідок ракетного обстрілу РФ, 73% мобільної мережі України вже вдалося відновити. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, 73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами. Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій.

Також він додав, що ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Натомість в інших областях України поки що є труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях.