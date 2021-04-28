У середу, 28 квітня, в Голосіївському районі Києва виявили сумку із розчленованим тілом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції столиці.

Зазначається, що моторошну знахідку виявили на провулку Моторному. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

Вже через сім годин поліціянти встановили особу розчленованої людини. Загиблим виявився чоловік 1986 року народження.

Також поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився киянин 1990 року народження. Напередодні чоловіки розпивали спиртні напої, але раптово між ними виник конфлікт.

“У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента. Далі, аби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.