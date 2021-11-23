Інформацію про це у соціальній мережі Facebook оприлюднила адвокатка Лариса Криворучко.

“Трагічна новина: застрелили клієнта – екссуддю Солом’янського районного суду м. Києва Зінченка Сергія Володимировича”, – написала юрист.

Натомість за повідомленнями ЗМІ, поліція розглядає версію самогубства.

Тіло чоловіка знайшли ще 18 листопада, однак відомо про це стало лише сьогодні.

Рух “Чесно” повідомляє, що суддю Зінченка було затримано при отриманні хабаря у розмірі 22 тисяч доларів. Згодом Галицький районний суд Львова відмовив детективам НАБУ у клопотанні про арешт судді, обравши йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.