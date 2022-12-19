Внаслідок нічної атаки росіян дронами по Києву кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Поліція виявила уламки збитих безпілотників.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram-каналі.

За його словами, щонайменше 9 будинків зазнали руйнувань. Крім того, один з іранських дронів Shahed 136 влучив в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

“Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліцейські у двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки”, — додав Нєбитов.

Очільник ОВА Київської області Олексій Кулеба зранку звітував, що двоє постраждалих отримали медичну допомогу. Вже пізніше стало відомо, що кількість потерпілих збільшилася. Над Києвом було зафіксовано понад 20 дронів. 15 з них вдалося знищити силами ППО. Начальник поліції Київської області закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.