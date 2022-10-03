Києво-Могилянська академія та європейська криптобіржа WhiteBIT підписали меморандум про співпрацю. Вони домовилися створити курс з блокчейн-технологій, регулювання віртуальних активів та обігу криптовалют.

Про це повідомила пресслужба WhiteBIT у Facebook.

Могилянка та європейська криптобіржа під час співробітництва будуть проводити тематичні заходи та інші наукові, методичні, освітні та інформаційні взаємодії.

Зазначено, що партнерство дозволить отримати актуальні знання про блокчейн, навички та підтвердити їх на державному рівні. У пресслужбі зазначили, що партнерство стане “новим раундом у сфері блокчейн та криптовалют”.

Видання The Village додало, що Києво-Могилянська академія вже працює над впровадженням змін в освітній процес. Нині тривають роботи зі створення відповідної магістерської програми.

“Щоб скористатись усіма можливостями, що відкриваються перед людством, молоде покоління українців має вчасно отримати вичерпні та фахові знання про новітні технології. Тому WhiteBIT та Могилянка домовилися про створення освітньої екосистеми, завдяки якій студенти та всі охочі набуватимуть відповідну сучасну інформацію та навички”, – зазначив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Президент НаУКМА Сергій Квіт додав, що це – перша магістерська програма з блокчейн технології та відповідної сертифікатної програми в Україні та Східній Європі.