Про це повідомив голова наглядової ради Національного університету “Києво-Могилянська академія” Геннадій Зубко у Facebook.

“У стінах Національного університету “Києво-Могилянська академія” вживати мову держави-агресора – російську – заборонено”, – написав Геннадій Зубко.

Він зазначив, що якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою російською мовою у Могилянці. Геннадій Зубко наголосив, що ця заборона стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу.

За його словами, ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету.

Нагадаємо, що ще у серпні 2022 року у КМДА повідомили, що у школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта. У листі від КМДА мовилося, що у період 2022/2023 навчальних років у школах міста Київ не передбачено викладання предметів російською мовою. Також російську мову не будуть вивчати як шкільний предмет чи факультативно.

Також варто зазначити, що згідно з результатами нещодавніх соцопитувань, у нашій країні суттєво зросло використання української мови. Зокрема у повсякденному житті – вдома, на роботі чи навчанні, а також під час пошуку інформації в інтернеті.

Відтак, 41% респондентів заявили, що у повсякденному житті використовують українську мову, здебільшого спілкуються державною 17%. Лише російською говорять 6%, а переважно нею — 9%. Також 24% сказали, що вживають обидві мови “рівною мірою”. На сході та півдні країни україномовних людей тепер не менше, ніж російськомовних — 29% проти 27%.

Респонденти заявили, що вдома з родиною використовують українську 50%, переважно українську — 12%. Водночас обома мовами порівну користуються 19%, тільки або переважно російською — 16%. Ще 2% спілкуються іншими мовами.

В інтернеті чи на навчанні українською користуються більше людей, ніж вдома. Щодо української мови заявили 50% людей, які працюють, ще 5% висловилися, що використовують російську. Також здебільшого українською розмовляють 18%, а російською — 7%. Також 19% респондентів використовують обидві мови.

Тільки або переважно українською мовою в інтернеті користуються 26% опитаних, а виключно російською — 2%. Водночас переважно російською — 4%. Стосовно використання обох мов заявили 38% опитаних. Також 10% відповідали, що використовують інші мови.