Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко у Telegram.

Міністр додав фотографії наслідків користування УПЦ МП “Книжковим складом”, котрий побудували у другій половині 19 століття. Місце вважається пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Попри перешкоди комісія МКІП потрапила до корпусу № 112. Представники виявили аварійний стан приміщення, який непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

За результатами обстеження розпочато провадження за ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини) КК України.

Понад сотню років корпус №112 був невіддільною частиною просторової композиції Києво-Печерської лаври — зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму, проєкт виконаний відомим архітектором Спарро Павло Івановичем. Проте УПЦ МП за кілька десятків років користування територією довела приміщення до аварійного стану.

“Книжковий склад” опечатано представниками Заповідника. Слідчі проводять всі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показів свідків.