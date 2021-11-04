На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа. Епіцентром займання стала майстерня з розпису ікон.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, о 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68. Там розташована майстерня з розпису ікон.

Зазначається, що вогонь розповсюдився на покрівлю майстерні. До гасіння вогню були залучені 55 осіб й 13 одиниць техніки ДСНС.

О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв.м. О 14:45 – ліквідовано.

У Києво-Печерській Лаврі пожежа! Повідомляється, що загорілась майстерня з розпису ікон на території Лаври. Наразі вогонь локалізовано, пожежники працюють на місці подій. pic.twitter.com/bBRrgGFYPc — Букви (@Bykvu) November 4, 2021