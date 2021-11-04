Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними рятувальників, о 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68. Там розташована майстерня з розпису ікон.
Зазначається, що вогонь розповсюдився на покрівлю майстерні. До гасіння вогню були залучені 55 осіб й 13 одиниць техніки ДСНС.
О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв.м. О 14:45 – ліквідовано.
У Києво-Печерській Лаврі пожежа!
Повідомляється, що загорілась майстерня з розпису ікон на території Лаври.
Наразі вогонь локалізовано, пожежники працюють на місці подій. pic.twitter.com/bBRrgGFYPc
— Букви (@Bykvu) November 4, 2021
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