Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, о 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68. Там розташована майстерня з розпису ікон.

Фото: ДСНС

Зазначається, що вогонь розповсюдився на покрівлю майстерні. До гасіння вогню були залучені 55 осіб й 13 одиниць техніки ДСНС.

О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв.м. О 14:45 – ліквідовано.

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