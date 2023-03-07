У київському православному монастирському комплексі "Києво-Печерська Лавра" відреагували на ситуацію навколо зміни місця відспівування загиблих воїнів батальйону "Братство".

Про це повідомила пресслужба “Києво-Печерської Лаври” на офіційному сайті, також роз’яснення опублікувала пресслужба МКІП у Telegram.

Зазначається, що 3 березня 2023 року на адресу Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” у позаробочий час, о 17:40, надійшло звернення військової частини про проведення панахиди в Успенському соборі 7 березня 2023 року.

У заяві йдеться, що звернення розглянули в Лаврі у понеділок, 6 березня 2023 року, і надали відповідь щодо процедури проведення богослужінь в Успенському соборі.

Того ж дня до Заповідника прибув громадянин, який, як пишуть в повідомленні, назвався представником “Братства” та повідомив про отримання погодження Міністерства культури та інформаційної політики України щодо проведення панахиди 7 березня 2023 року.

“При цьому жодних підтверджувальних документів надано не було. Керівництво Заповідника роз’яснило порядок проведення богослужінь та поінформувало про отримання Заповідником звернення від військової частини з приводу проведення панахиди в Успенському соборі, на яке надано відповідь”, – сказали в Лаврі.

Згідно з заявою, після завершення робочого дня 6 березня 2023 року, о 19:07, на адресу Заповідника надійшов лист-звернення від секретаря Київської митрополії Православної Церкви України, архієпископа Вишгородського Агапіта з проханням сприяти у проведенні відспівування загиблих військовослужбовців в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

“Зважаючи на відсутність співробітників у позаробочий час, даний лист було зареєстровано і розглянуто вранці 07 березня 2023 року – вже після того, як організатором було розміщено у соціальній мережі “Фейсбук” інформацію про проведення панахиди у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі”, – додали у повідомленні.

Як пишуть в Лаврі, погодження від Міністерства культури та інформаційної політики України “Братство” так і не надало.

Також у МКІП сказали, що лист надійшов на в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” Олександра Рудника, а на адресу МКІП листа не надходило.