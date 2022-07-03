Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.
Чиновник наголосив, що попри початок купального сезону, необхідно дотримуватися правил безпеки. Кулеба перелічив основні причини загибелі людей під час купання:
“Основними причинами загибелі громадян на воді є купання у непристосованих для цього місцях, купання в нетверезому стані та порушення правил поведінки під час перебування на водних об’єктах”, – розповів очільник ОВА Київської області.
Він також наголосив, що частина території Київщини залишається не розмінованою. Зокрема, не встигли остаточно розмінувати й акваторію водоймищ – там все ще знаходяться вибухонебезпечні предмети.
На сьогодні розміновано тільки близько 27,26 га акваторій водоймищ Київщини. У зв’язку із цим Кулеба попросив громадян відвідувати лише офіційні пляжі та місця відпочинку, а також дотримуватися правил безпечної поведінки під час купання та риболовлі.
“Рятувальники готові надати допомогу людям, які опиняться в небезпеці, але життя і здоров’я громадян залежить, у першу чергу, від вашої уважності та обережності”, – наголосив Олексій Кулеба.
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