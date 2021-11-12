У Kyiv Post призначили нового гендиректора

У виданні Kyiv Post призначили нового генерального директора — канадця Люка Шеньє. Він вже очолював видання з 2016 до 2018 року.

Про це повідомив портал “Детектор медіа”.

Як сповіщалось, український бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан, засновник “KADORR Group”, який володіє Kyiv Post з 2018 року, розповів про плани перезапуску видання до кінця року чотирма мовами (українською, російською, англійською та арабською) замість однієї, англійської, як було дотепер.

Згодом Ківан офіційно повідомив, що газета закриється “на короткий час” і буде перезапущена. Він також звільнив усю редакцію.

Тепер, власник Kyiv Post повідомив, що новим генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє.

Шеньє вже очолював видання з 2016 до 2018 року. Зараз він хоче зустрітися з колективом ЗМІ та обговорити можливу подальшу співпрацю.

За словами Ківана, Шеньє займатиметься наступним етапом розвитку Kyiv Post, зокрема “амбітними планами розширення видання” та “подальшого зміцнення позиції Kyiv Post як глобального голосу України”.

“Я беру на себе цю роль, переконаний, що Kyiv Post відіграє життєво важливу роль у майбутньому України. Я повертаюся в непростий час у 26-річній історії Kyiv Post…Я ціную висловлення занепокоєння, яке пролунало після оголошення в понеділок, і вважаю, що сила почуттів, виражена останніми днями, підкреслює важливість Kyiv Post як флагмана незалежної журналістики та свободи слова в незалежній та демократичній Україні”, – заявив Люк Шеньє.

Він також сказав, що отримав запевнення від Аднана Ківана в тому, що “повага до редакційної незалежності, яку він демонстрував протягом трьох років, залишається незмінною”.