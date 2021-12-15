Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Подільським УП ГУНП провела обшуки в офісних приміщеннях Комунальної корпорації “Київавтодор” та підрядного підприємства через розтрату коштів у особливо великих розмірах на ремонті Південного мосту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідчі дії відбувались на підставі ухвали суду у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення держзакупівлі на капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу.

За даними слідства, частина робіт на загальну суму підряду у 148,7 млн грн, які були виконані у період із вересня до листопада 2021 року, не відповідають заявленій вартості.

У травні Київська міська прокуратура спільно з ГУ Державної фіскальної служби Києва провели обшуки в “Київавтодорі” щодо ухилення від сплати податків на понад 18 млн гривень. Також були проведені обшуки у КП “Київміськсвітло”, що належить до сфери управління Департаменту транспортної інфраструктури Виконавчого органу КМДА.

Того ж місяця представники прокуратури провели обшуки у декількох приміщеннях, пов’язаних з керівником виконкому “Удару” Артуром Палатним. Тоді Палатний наголосив, що метою слідчих дій є залякування. Наступного місяця, у червні, столична прокуратура провела обшуки у службових приміщеннях КК “Київавтодор”, в межах кримінального провадження щодо умисного ухилення від сплати податків.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що масові обшуки в офісах комунальних служб Києва направлені проти нього. 18 травня у під’їзд будинку, де живе мер, прийшла група озброєних правоохоронців. Мер столиці назвав такі дії правоохоронних органів “безпрецедентним тиском на міську владу”.