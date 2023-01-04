"Укрзалізниця" спільно з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

Відтак, на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати.

Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора. А для того, щоб підтвердити здійснення оплати – потрібно прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями.

Крім того, пасажири Київської кільцевої електрички можуть також купувати квитки у чат-ботах “Укрзалізниці” у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

Варто нагадати, що у столиці – у випадку повної відсутності електроенергії внаслідок російських ударів – рух поїздів метро тимчасово зупинять. Водночас підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.

За словами міського голови столиці Віталія Кличка, рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде тимчасово зупинено. 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безоплатним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу. На станціях підземки будуть доступними: інтернет-зв’язок; електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети); питна вода; санітарні вузли.