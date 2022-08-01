Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час телемарафону.
Серед не ідентифікованих всього 216 людей. Щоб встановити особистості проведена відповідна процедура по відбору ДНК.
“Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб”, – зазначив Нєбитов.
Голова поліції області заявив, що деякі зниклі громадяни можуть перебувати у полоні. Під час документування воєнних злочинів з’ясувалося, що багато українців нині утримується на території Білорусії. Осіб було викрадено з Гостомеля, Бучі та Ірпеня.
Андрій Нєбитов в Telegram повідомив, що у Київській області знайдено ще одне тіло мирного жителя, якого закатували російські військові. Його виявили біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. У чоловіка руки були зв’язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию. Його також душили.
- Нагадаємо, російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.
- Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі через занадто повільне просування на сході України.