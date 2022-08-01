Внаслідок бойових дій у Київській області зниклими безвісти вважаються близько 300 осіб. Ще понад 200 тіл досі не ідентифіковані.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час телемарафону.

Серед не ідентифікованих всього 216 людей. Щоб встановити особистості проведена відповідна процедура по відбору ДНК.

“Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб”, – зазначив Нєбитов.

Голова поліції області заявив, що деякі зниклі громадяни можуть перебувати у полоні. Під час документування воєнних злочинів з’ясувалося, що багато українців нині утримується на території Білорусії. Осіб було викрадено з Гостомеля, Бучі та Ірпеня.

Андрій Нєбитов в Telegram повідомив, що у Київській області знайдено ще одне тіло мирного жителя, якого закатували російські військові. Його виявили біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. У чоловіка руки були зв’язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию. Його також душили.