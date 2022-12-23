Відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних мережах Київської області все ще тривають, на сьогодні дефіцит електроенергії в регіоні складає близько 50%.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, першочергово у Київській області заживлені лікарні, системи водо- і теплопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури. Нещодавно ухвалене рішення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поступово впроваджується, і за останню добу ситуація з електропостачанням в регіоні стала краще.

Зокрема, в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік й у Вишгородському районі. Натомість найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин.

За інформацією Олексія Кулеби, очікується, що за 2-3 дні відбудуться зміни на краще щодо відновлення електропостачання.

“Проте знову ж таки наголошу, поступово електропостачання відновлюється. Завдання для енергетиків залишається незмінним — якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подачі світла. Це за умови відсутності надзвичайних ситуацій. Я вдячний кожному мешканцю області за розуміння та самоорганізацію. Тримаємо свій цивільний фронт”, – підсумував голова Київської ОВА.

Зазначимо, що за даними НЕК “Укренерго”, станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі України трохи зменшився, та навіть попри це він все ще залишається значним. За інформацією компанії, енергоблок, який вчора було під’єднано до енергосистеми, вийшов на номінальну потужність. Працюють усі види генерації. Тому станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності трохи зменшився, хоча й продовжує залишатись значним.

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури до всіх областей доведено ліміти споживання електроенергії. При перевищенні заданих обмежень у регіонах застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії.

На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.