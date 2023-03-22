У місті Ржищів Київської області рятувальники дістали з-під завалів гуртожитка тіла ще трьох людей. Відтак кількість жертв внаслідок російської атаки дронами зросла до семи.

Про це повідомили речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан і речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова у коментарі “Українській правді”.

Загиблих знайдено станом на 14:30. За словами Вікторії Рубан, на місці трагедії продовжують рятувальні роботи. Завали ще не закінчили розбирати.

Речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова назвала виданню іншу кількість жертв – 6.

Також дев’ятеро осіб, серед яких дитина, зазнали поранень. Вони мають різні травми.

Київська обласна прокуратура розпочала розслідування нічної атаки російськими дронами. Нині відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке карається довічним увʼязненням.