Про це повідомили речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан і речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова у коментарі “Українській правді”.
Загиблих знайдено станом на 14:30. За словами Вікторії Рубан, на місці трагедії продовжують рятувальні роботи. Завали ще не закінчили розбирати.
Речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова назвала виданню іншу кількість жертв – 6.
Також дев’ятеро осіб, серед яких дитина, зазнали поранень. Вони мають різні травми.
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