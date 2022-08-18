Про це повідомила Київська ОВА.

Тракторист підірвався на вибуховому предметі неподалік села Зелена Поляна. Інцидент трапився під час збору врожаю.

Водій отримав поранення. Йому вже надали медичну допомогу.

ОВА наголосила, що дотепер залишаються необстеженими поля, лісові масиви, водоймища та інші ділянки. Роботи по розмінуванню тривають. Громадян закликали бути обережними та утриматися від прогулянок у подібних місцях. Крім того, радили ходити та їздити по дорогах, де видно проїжджу частину та, що на ній знаходиться.