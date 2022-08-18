Про це повідомила Київська ОВА.
Тракторист підірвався на вибуховому предметі неподалік села Зелена Поляна. Інцидент трапився під час збору врожаю.
Водій отримав поранення. Йому вже надали медичну допомогу.
ОВА наголосила, що дотепер залишаються необстеженими поля, лісові масиви, водоймища та інші ділянки. Роботи по розмінуванню тривають. Громадян закликали бути обережними та утриматися від прогулянок у подібних місцях. Крім того, радили ходити та їздити по дорогах, де видно проїжджу частину та, що на ній знаходиться.
Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в етері національного телемарафону заявляв, що п’ята частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами.
“Наприклад, на Київщині досі знешкоджують до 1000 вибухонебезпечних предметів на добу, а всього за цей час там знешкодили більш як 60 тисяч боєприпасів, і ця робота триває”, — пояснив Єнін.
- Прокурори Києва викрили групу осіб, які, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади міста, нелегально зберігали зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни примушують місцевих мешканців самотужки знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, обіцяючи колись влаштувати на роботу на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.