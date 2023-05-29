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У Київській області після російської атаки спалахнув будинок

Внаслідок російської атаки вдень 29 травня у Київській області загорівся будинок. Щодо постраждалих не повідомлялося.

Понеділок, 29 травня 2023, 13:36
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Фото: Андрій Нєбитов

Джерело: Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Він зазначив, що пошкоджений будинок був господарчим. Глава поліції не уточнював, в якому саме з районів області сталася пожежа.

На місці події працюють поліція та екстренні служби. Рятувальники вже локалізували та ліквідували пожежу.

Фото: Андрій Нєбитов

Інформації стосовно загиблих або постраждалих не надходило.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Теги: Kyiv, вибухи, війна, Київська область, падіння уламків, пожежа, ППО, ракетна атака, ракетний обстріл, російсько-українська війна

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