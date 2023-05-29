У Київській області після російської атаки спалахнув будинок

Джерело: Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Він зазначив, що пошкоджений будинок був господарчим. Глава поліції не уточнював, в якому саме з районів області сталася пожежа.
На місці події працюють поліція та екстренні служби. Рятувальники вже локалізували та ліквідували пожежу.
Інформації стосовно загиблих або постраждалих не надходило.
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