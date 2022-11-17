Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

Він попросив мешканців залишатися в укриттях та безпечних місцях: “В області працює ППО”, — йдеться в повідомленні.

Також Кулеба наголосив на тому, аби громадяни в жодному разі не фотографували місце прильоту та роботу ППО: “Пам’ятайте про власну безпеку”, — додав він.

Нагадаємо, що по всій території України — окрім тимчасово окупованого Криму — лунає повітряна тривога. За даними очільників декількох ОВА, росіяни знову запустили ракети.