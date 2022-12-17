Сьогодні, 17 листопада, у Київській області тривають аварійні вимкнення електропостачання, зараз близько 50% регіону перебувають без світла.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи. Проте погодні умови ускладнюють процес, адже дощ зі снігом призводять до обмороження та обривів ліній. Зараз енергетики працюють у посиленому режимі.

“За рішенням “Укренерго” на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла”, – зазначив Олексій Кулеба.

А також додав, що у Київській області працює 400 “Пунктів незламності”, де можна підзарядити гаджети та дізнатися новини.

Своєю чергою, в “Укренерго” повідомили, що зараз в Україні триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком тимчасово окупованої Запорізької АЕС, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. Зокрема, на енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

“Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання”, – наголосили в “Укренерго”.