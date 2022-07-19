Сапери перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів Київську область. Вони обстежили населені пункти, які були під окупацією російських військових.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

Всього сапери перевірили 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київської області. З початку робіт рятувальниками знешкоджено 52 862 одиниці вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні недослідженими ще залишаються близько 8462 км2. З них близько 2600 км2 знаходяться у зоні відчуження.

За словами Олексія Кулеби, щоб повністю завершити роботу у Київській області знадобляться роки.

Глава ОВА вкотре закликав усіх мешканців пам’ятати про небезпеку та повідомляти про підозрілі об’єкти за номером “101”. Зокрема, якщо людина побачила підозрілий предмет — не треба чіпати його, розібрати чи перемістити.