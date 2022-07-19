Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
Всього сапери перевірили 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київської області. З початку робіт рятувальниками знешкоджено 52 862 одиниці вибухонебезпечних предметів.
На сьогодні недослідженими ще залишаються близько 8462 км2. З них близько 2600 км2 знаходяться у зоні відчуження.
За словами Олексія Кулеби, щоб повністю завершити роботу у Київській області знадобляться роки.
Глава ОВА вкотре закликав усіх мешканців пам’ятати про небезпеку та повідомляти про підозрілі об’єкти за номером “101”. Зокрема, якщо людина побачила підозрілий предмет — не треба чіпати його, розібрати чи перемістити.
- Нагадаємо, план оперативного відновлення Київщини містить у собі відбудову 18 307 об’єктів.
- У Київській області розгорівся скандал, коли студентка місцевого університету закликала українців здатися російській окупаційній армії. Дівчина, яку звуть Ельвіра, пропонувала скласти зброю та “прийняти ворога з добром”.