У Київській області підписано розпорядження щодо переходу трьох релігійних громад з УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

За словами глави ОВА Олександра Павлюка, триває підготовка розпорядження про реєстрацію ще трьох релігійних громад Київської області. Його планують підписати до Великодня.

Питання переходу релігійних організацій до Православної Церкви України штучно гальмувалося, зазначив Павлюк.

“Ставлю крапку на цьому. Ми повинні відновити свою віру та свою українську Церкву. Це битва за свідомість українців. Якщо є законні підстави та бажання релігійної громади про перехід – ми будемо це робити. Обласна військова адміністрація діє виключно в законодавчому полі в інтересах своїх жителів та української держави”, – заявив Павлюк.

Станом на 20 квітня у Київській області зареєстровано 489 громад ПЦУ. Водночас у регіони є 730 громад УПЦ Московського патріархату.