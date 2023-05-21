Джерело: ГО “Жінки зі сталі” у Telegram.

“Під Києвом провели благодійний забіг для “Сталевих”, — підписали публікацію організатори.

Вони наголосили, що метою аукціону було зібрати кошти на лікування й реабілітацію визволених із полону захисників “Азовсталі”. Ще кошти скерують на допомогу їхнім родинам.

“В Українці на Київщині відбувся благодійний забіг, аби нагадати про героїчних захисників Маріуполя, які вже рік утримуються в ворожому полоні”, — підкреслили вони.

У Броварах участь у благодійному забігу на підтримку полонених азовців та їхніх родин взяли понад 300 людей, додали в ГО. Захід відбувся 20 травня з символічною назвою “Назустріч волі”

“Тут не рахували час, адже сенсом було єднання та дія заради тих, хто зараз перебуває в рашистському полоні”, — йдеться в повідомленні.