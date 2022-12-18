У селі Горенка Київської області відкрито модульне містечко. Тимчасове житло облаштували для українців, які втратили будинки внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Модульне містечко встановили за сприяння уряду Польщі. Схоже житло раніше з’явилося в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та інших населених пунктах, які зазнали значних руйнувань через російську військову агресію.

Модульне містечко складається з двох секцій. Кожна з них містить 22 кімнати для проживання. Житло передбачено для одночасного розміщення 176 осіб.

Кімнати укомплектовано меблями, речами першої потреби тощо. Також функціонують кухні з побутовою технікою та кухонним приладдям.

Містечко передбачає розміщення їдалень і санвузлів. Ще у ньому є дитячі кімнати.

“Щиро вдячний Польському Уряду за сприяння в розміщенні такого житла, а всім партнерам за допомогу в забезпеченні мешканців таких містечок необхідними речами. А ми в свою чергу продовжуємо щоденну роботу над відновленням Київщини, аби всі жителі якнайскоріше повернулися вже у власні домівки”, – зазначив заступник глави Київської ОВА Микола Бойко.