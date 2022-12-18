Про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Модульне містечко встановили за сприяння уряду Польщі. Схоже житло раніше з’явилося в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та інших населених пунктах, які зазнали значних руйнувань через російську військову агресію.

Модульне містечко складається з двох секцій. Кожна з них містить 22 кімнати для проживання. Житло передбачено для одночасного розміщення 176 осіб.

Кімнати укомплектовано меблями, речами першої потреби тощо. Також функціонують кухні з побутовою технікою та кухонним приладдям.

Містечко передбачає розміщення їдалень і санвузлів. Ще у ньому є дитячі кімнати.

“Щиро вдячний Польському Уряду за сприяння в розміщенні такого житла, а всім партнерам за допомогу в забезпеченні мешканців таких містечок необхідними речами. А ми в свою чергу продовжуємо щоденну роботу над відновленням Київщини, аби всі жителі якнайскоріше повернулися вже у власні домівки”, – зазначив заступник глави Київської ОВА Микола Бойко.