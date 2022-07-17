Про це повідомив Білоцерківський національний аграрний університет.
Виш зазначив, що серед студентів “було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів”. Дівчина у своєму обліковому записі в Instagram написала, що українські захисники нібито знищують мирні міста, тому вона не донатить на ЗСУ.
Дівчина вже видалила сторінку у соціальній мережі. Представники університету повідомили про неї до Служби безпеки України та Національної поліції України. Причиною для цього стало пропагування та підтримка окупаційних сил.
- Нагадаємо, російське посольство у Швейцарії заявило про намір подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Причиною стали карикатури президента РФ Володимира Путіна, де його зобразили клоуном та на унітазі.