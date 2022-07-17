У Київській області розгорівся скандал, коли студентка місцевого університету закликала українців здатися російській окупаційній армії. Дівчина, яку звуть Ельвіра, пропонувала скласти зброю та "прийняти ворога з добром".

Про це повідомив Білоцерківський національний аграрний університет.

Виш зазначив, що серед студентів “було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів”. Дівчина у своєму обліковому записі в Instagram написала, що українські захисники нібито знищують мирні міста, тому вона не донатить на ЗСУ.

“Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини”, – йдеться у повідомленні.

Дівчина вже видалила сторінку у соціальній мережі. Представники університету повідомили про неї до Служби безпеки України та Національної поліції України. Причиною для цього стало пропагування та підтримка окупаційних сил.