Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.
Один з підрозділів отримав сигнал про ракетний пуск під час бойового чергування. Випуск стався з району міста Борисоглебськ російськими літаками.
Оператори ССО побачили ціль під час моніторингу повітряного простору. Ракета рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.
“Російську крилату ракету збили воїни Руху опору ССО України на півночі Київщини”, — йдеться у повідомленні.
Військовий влучив у ворожу ракету пострілом з ПЗРК Stinger. Після цього вона впала на землю.
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