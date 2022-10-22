У Київській області український захисник збив російську крилату ракету. Для цього він застосував ПЗРК Stinger.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

Один з підрозділів отримав сигнал про ракетний пуск під час бойового чергування. Випуск стався з району міста Борисоглебськ російськими літаками.

Оператори ССО побачили ціль під час моніторингу повітряного простору. Ракета рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.