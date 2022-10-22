Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

Один з підрозділів отримав сигнал про ракетний пуск під час бойового чергування. Випуск стався з району міста Борисоглебськ російськими літаками.

Фото: Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України

Оператори ССО побачили ціль під час моніторингу повітряного простору. Ракета рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.

“Російську крилату ракету збили воїни Руху опору ССО України на півночі Київщини”, — йдеться у повідомленні.

Військовий влучив у ворожу ракету пострілом з ПЗРК Stinger. Після цього вона впала на землю.

Фото: Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України

Фото: Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України