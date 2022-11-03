У Київській області затримали колаборанта. У чоловіка виявили докази того, що він товаришує з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.

У телефоні чоловіка виявили листування проросійського характеру. Прикордонники встановили, що його брат є російським військовим. Зараз загарбник перебуває у тимчасово окупованому Херсоні.

Правоохоронці встановили, що він підтримує зв’язок з бойовиками з ОРДЛО.

“Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії “ДНР”/”ЛНР””, — йдеться у повідомленні. Прикордонники передали чоловіка співробітникам Служби безпеки України. Поки що стосовно кримінального провадження не йшлося.