Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.
У телефоні чоловіка виявили листування проросійського характеру. Прикордонники встановили, що його брат є російським військовим. Зараз загарбник перебуває у тимчасово окупованому Херсоні.
Правоохоронці встановили, що він підтримує зв’язок з бойовиками з ОРДЛО.
“Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії “ДНР”/”ЛНР””, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники передали чоловіка співробітникам Служби безпеки України. Поки що стосовно кримінального провадження не йшлося.
- Служба безпеки України повідомила про підозру дочці міністра оборони України у 2012-2014 роках Павла Лебедєва, яка співпрацювала з російськими загарбниками.
- До 5 років за ґратами засуджено мешканця міста Дніпро, який передавав російським загарбникам дані про переміщення Збройних сил України.