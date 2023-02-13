Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Чоловік оцінював свої послуги від 6 до 7,5 тисяч доларів. Його шахрайська схема передбачала прикриття у вигляді створення БФ та оренди приміщення.

За винагороду керівник фонду пропонував військовозобов’язаним виїзд за кордон. Для цього він надавав підроблені довідки волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи “Шлях”.

У чоловіка провели обшуки за місцем проживання. У псевдоволонтера знайшли гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними громадян, які до нього зверталися.

Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство встановляє інших осіб, причетних до шахрайської схеми.