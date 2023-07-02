Джерело: ВВС.
За словами експертів з авіації, цей випадок став першим відомим, щоб на теренах України було знайдено рештки такої кількості британських винищувачів.
У період з 1941-1944 років до СРСР було відправлено близько 3 тисяч Hawker Hurricane для підтримки радянських військових зусиль. Станом на 1934 рік всього їх було виготовлено понад 14 тисяч фірмою Hawker Aircraft Ltd.
Більшість літаків було знищено в бою або розібрані на запчастини. Утім деякі з них могли навмисно розбити і закопати після війни, щоб Радянському Союзу не довелося платити Сполученим Штатам. Ленд-ліз передбачав, що СРСР мав заплатити союзникам за будь-яку передану військову техніку, що залишилася неушкодженою після закінчення бойових дій.
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