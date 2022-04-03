Про це повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.
Тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко, її чоловіка Ігоря Сухенка і сина Олександра Сухенка знайшли після звільнення Київської області. Протягом десяти днів не була відома їхня доля.
“Царство небесне… співчуття рідним і близьким…”, – йдеться в повідомленні.
Спершу війська РФ провели обшук у будинку старости. Вони забрали автомобіль і поїхали, проте повернулися вдруге за ними. Щодо викрадення підтвердила інформацію заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова.
“Хотіли забрати лише її, але чоловік наполіг, що поїде з нею. Ще за шість годин забрали сина. Окрім цього, в полоні перебуває ще 20 жителів села Мотижин. Є підозра, що в селі діяв зрадник, який виказав окупантам місця перебування очільниці та активних селян”, – розповіла Семенова.
Раніше за фактом викрадення старости села Мотижин та її родини розпочато кримінальне провадження. Минулого дня українські захисники повідомили, що звільнили всю Київську область від російських загарбників.
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