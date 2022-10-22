Сьогодні о 7 годині ранку окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України, після чого у Київській області було знайдено уламки збитої ракети, бойовий заряд якої становить 400 кг.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає”, – розповів Андрій Нєбитов.

Також він наголосив, що ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд ракети становить 400 кг.

Варто зазначити, що сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масовано обстріляли ракетами територію України. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Окупанти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури в різних областях України.

Ворог випустив 33 ракети, 18 з яких сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили, а саме: 13 – КР Х-101/Х-555, 5 – КР “Калібр”.

Загалом було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). До того ж загарбники атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Усього – 16 пусків.

Своєю чергою в “Укренерго” наголосили, що наслідки сьогоднішніх обстрілів можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня. Адже сьогодні більшість російських ракет поцілили в об’єкти енергетики у магістральних мережах західних регіонів України.