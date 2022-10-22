Зображення: telegram/@andrii_nebytov

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає”, – розповів Андрій Нєбитов.

Також він наголосив, що ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд  ракети становить 400 кг.

Зображення: telegram/@andrii_nebytov

Варто зазначити, що сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масовано обстріляли ракетами територію України. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Окупанти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури в різних областях України.

Ворог випустив 33 ракети, 18 з яких сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили, а саме: 13 – КР Х-101/Х-555, 5 – КР “Калібр”.

Загалом було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). До того ж загарбники атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Усього – 16 пусків.

Своєю чергою в “Укренерго” наголосили, що наслідки сьогоднішніх обстрілів можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня. Адже сьогодні більшість російських ракет поцілили в об’єкти енергетики у магістральних мережах західних регіонів України.