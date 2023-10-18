Обидві прощальні зали планують привести до ладу протягом двох тижнів. Бюджетних коштів на це не залучають.

Оновлення будівель, яким майже пів століття, планували зробити у 2021 році. Однак через охоронний статус об’єкту культурної спадщини, спочатку необхідно провести наукові дослідження. Наразі активно триває підготовка до реставрації. Роботи розпочнуться наступного року.

«Критика військових, до яких велика повага і вдячність, є об’єктивною. І ми зараз максимально оперативно виправляємо ситуацію – очищаємо, фарбуємо, заміняємо деякі елементи. Тобто все, що не вплине на подальшу реставрацію, проте покращить зовнішній вигляд приміщень, де прощаються з українськими воїнами», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.