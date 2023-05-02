Про це повідомляє пресслужба
у Telegram.
У відомстві зазначили, що вчора, 1 травня, п’ять піротехніків протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва, де й виявили частини від боєприпасів РСЗВ “Град”.
Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.
Так, знайдено кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда “Град”.
Тому, у КМДА нагадали, що у Києві на період воєнного стану продовжує діяти заборона відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті.
“Будь ласка, відмовтеся від походів до лісу та відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів”, — йдеться в повідомленні.
- Рятувальники підрозділу піротехнічних робіт Київської служби порятунку (КАРС) під час виконання робіт на території Межигірського лісництва в Оболонському районі Києва виявили залишки снаряда реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) “Град”. Йдеться про небойову частину снаряда.
- В Одеській області здетонувала морська міна російських окупантів. У селі Сичавка внаслідок вибуху пошкоджено дачний будинок.
- У деокупованому Ізюмі семеро підлітків отримали осколкові поранення внаслідок підриву фрагмента протипіхотної міни “пелюстка”. Деяких дітей госпіталізували.
лісі виявили залишки боєприпасів від «Граду»