Піротехніки Київської служби порятунку (КАРС) виявили залишки боєприпасів від "Граду" на території Святошинського лісництва у Києві.

Про це повідомляє пресслужба

у Telegram.

У відомстві зазначили, що вчора, 1 травня, п’ять піротехніків протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва, де й виявили частини від боєприпасів РСЗВ “Град”.

Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.

Так, знайдено кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда “Град”.

Тому, у КМДА нагадали, що у Києві на період воєнного стану продовжує діяти заборона відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті.

“Будь ласка, відмовтеся від походів до лісу та відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів”, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники підрозділу піротехнічних робіт Київської служби порятунку (КАРС) під час виконання робіт на території Межигірського лісництва в Оболонському районі Києва виявили залишки снаряда реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) “Град”. Йдеться про небойову частину снаряда.

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лісі виявили залишки боєприпасів від «Граду»