Пасажирів київської підземки без COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів або сертифіката про одужання штрафуватимуть.

Про це йдеться у повідомлені комунального підприємства “Київський метрополітен” у Facebook.

З 1 листопада проїзд у київському метрополітені буде можливий лише за умови наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту (зробленого не пізніше ніж за 72 години до поїздки), або сертифіката про одужання.

Якщо пасажир цього не матиме – йому загрожує штраф від 17 тис. гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів №1236 від 9.12.2020 року.

“Закликаємо дотримуватися карантинних обмежень! Бережіть себе та близьких!”, – наголосило підприємство.

Натомість у “Київському метрополітені” не повідомили, хто накладатиме штраф на пасажирів без відповідних документів.

З 1 листопада Київ потрапив до червоної зони карантину. #Букви розповідали про обмеження, які встановлюються у зв’язку з цим.