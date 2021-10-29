Про це йдеться у повідомлені комунального підприємства “Київський метрополітен” у Facebook.
З 1 листопада проїзд у київському метрополітені буде можливий лише за умови наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту (зробленого не пізніше ніж за 72 години до поїздки), або сертифіката про одужання.
Якщо пасажир цього не матиме – йому загрожує штраф від 17 тис. гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів №1236 від 9.12.2020 року.
“Закликаємо дотримуватися карантинних обмежень! Бережіть себе та близьких!”, – наголосило підприємство.
Натомість у “Київському метрополітені” не повідомили, хто накладатиме штраф на пасажирів без відповідних документів.
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