Про це інформує пресслужба слідчого ізолятора у Facebook.
У дописі наголошується, що “Пункт незламності” державної установи “Київський слідчий ізолятор” – “місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла”.
У приміщенні є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення, де кожен охочий протягом доби може прийти та безкоштовно скористатися послугами.
У київському СІЗО відкрили «Пункт незламності» // 4 фото
Пункт Незламності державної установи “Київський слідчий ізолятор” знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.
Пресслужба ізолятора опублікувала фото приміщення всередині, де кожен громадянин може отримати допомогу. Зокрема, на фото є генератор, який, однак, на світлині знаходиться у приміщенні.
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