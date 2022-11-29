В одному зі слідчих ізоляторів Києва відкрили "Пункт незламності", куди кожен охочий може прийти, погрітися та підзарядити ґаджети.

Про це інформує пресслужба слідчого ізолятора у Facebook.

У дописі наголошується, що “Пункт незламності” державної установи “Київський слідчий ізолятор” – “місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла”.

У приміщенні є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення, де кожен охочий протягом доби може прийти та безкоштовно скористатися послугами.







У київському СІЗО відкрили «Пункт незламності» // 4 фото

Пункт Незламності державної установи “Київський слідчий ізолятор” знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

Пресслужба ізолятора опублікувала фото приміщення всередині, де кожен громадянин може отримати допомогу. Зокрема, на фото є генератор, який, однак, на світлині знаходиться у приміщенні.