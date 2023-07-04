У Киргизстані дорослим жителям дозволили замість по-батькові (патронім) вказувати в документах ім'я по матері (матронім). Конституційний суд республіки заявив, що це не суперечить законодавству.

Джерело: Tengrinews.kz.

Раніше до Конституційного суду звернулася місцева активістка Алтин Капалова. Вона запросила змінити своїм дітям імена по-батькові на по матері, але суд відхилив її позов, вважаючи, що це порушить інтереси дітей.

У рішення суду йшлося, що дитина з матронімом у традиційному суспільстві може стати жертвою булінгу та стигматизації. Проте активістка привітала рішення суду щодо можливості для повнолітніх громадян брати ім’я по матері, сказавши, що її 16-річний син незабаром піде отримувати паспорт і зможе взяти її ім’я в документах.