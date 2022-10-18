Про це інформує DW.
Раніше аналогічні заходи вжили низка інших країн, зокрема Узбекистан, Казахстан та Туреччина. Обслуговування карти “Мир” в Узбекистані припинено наприкінці вересня, у найбільших банках Туреччини Isbank та Denizbank – кількома днями раніше, потім до цього рішення приєдналися інші турецькі банки.
Після військового вторгнення РФ в Україну західні держави ввели масштабні санкції, зокрема й проти російської банківської системи, позбавивши громадян РФ можливості здійснювати платежі міжнародними картками всередині їхньої країни, а також розраховуватися російськими картами за кордоном.
Раніше Киргизстан відмовився від участі у спільних навчаннях ОДКБ “Рубіж-2022”. Вони мали пройти на території Таджикистану.
У матеріалі Politico зауважили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну породило неочікувану жертву — російську газовидобувну і газорозподільну монополію, найбільшу корпорацію РФ – “Газпром”.
- 9 жовтня Киргизстан скасував військові навчання з країнами-членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- 18 жовтня 88 голосами “за” парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засуджує незаконну анексію територій України та оголошує російський режим терористичним.
- У Сполучених Штатах Америки продовжуватимуть застосовувати санкції проти російської та іранської торгівлі зброєю на тлі активного завдання ударів безпілотниками.