Низка банків Киргизстану припинила обслуговувати російські банківські картки "Мир". На сайтах банків "Компаньйон", "Дос Кредо Банк" та "Бакай Банк" зазначено, що таке рішення прийнято з технічних причин.

Про це інформує DW.

Раніше аналогічні заходи вжили низка інших країн, зокрема Узбекистан, Казахстан та Туреччина. Обслуговування карти “Мир” в Узбекистані припинено наприкінці вересня, у найбільших банках Туреччини Isbank та Denizbank – кількома днями раніше, потім до цього рішення приєдналися інші турецькі банки.

Після військового вторгнення РФ в Україну західні держави ввели масштабні санкції, зокрема й проти російської банківської системи, позбавивши громадян РФ можливості здійснювати платежі міжнародними картками всередині їхньої країни, а також розраховуватися російськими картами за кордоном.

Раніше Киргизстан відмовився від участі у спільних навчаннях ОДКБ “Рубіж-2022”. Вони мали пройти на території Таджикистану.

У матеріалі Politico зауважили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну породило неочікувану жертву — російську газовидобувну і газорозподільну монополію, найбільшу корпорацію РФ – “Газпром”.