Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Минулої ночі у Кишиневі фарбою облили Російський центр науки та культури. Цю інформацію повідомили співробітники Росспівробітництва.
За їхніми словами, фарбою облили фасад будівлі.
На місце інциденту викликали правоохоронці, які “зафіксували акт вандалізму”, наголосили у представництві.
У виданні нагадали, що схожий інцидент відбувся у жовтні 2022 року, коли “акту вандалізму” піддалась будівля посольства РФ у Кишиневі.
Тоді чоловік написав на огорожі посольства образливий надпис, після чого почав кидати у будівлю петарди. Більш того, він також намагався проникнути у російське посольство.
Тоді російські дипломати направили ноту протесту, у якій зауважили, що цей інцидент відбувся “при потуранні молдавської влади”.
Додамо, що напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.
- 22 лютого президент Володимир Путін відкликав указ 2012 року, що частково підкріплював суверенітет Молдови у розв’язанні питання про майбутнє регіону Придністров’я – підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною, і де Росія тримає війська.
- Новопризначений прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.