У ніч на 24 лютого у столиці Молдови невідомі облили фарбою Російський центр науки та культури (представництво Росспівробітництва у Кишиневі).

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Минулої ночі у Кишиневі фарбою облили Російський центр науки та культури. Цю інформацію повідомили співробітники Росспівробітництва.

За їхніми словами, фарбою облили фасад будівлі.

На місце інциденту викликали правоохоронці, які “зафіксували акт вандалізму”, наголосили у представництві.

У виданні нагадали, що схожий інцидент відбувся у жовтні 2022 року, коли “акту вандалізму” піддалась будівля посольства РФ у Кишиневі.

Тоді чоловік написав на огорожі посольства образливий надпис, після чого почав кидати у будівлю петарди. Більш того, він також намагався проникнути у російське посольство.

Тоді російські дипломати направили ноту протесту, у якій зауважили, що цей інцидент відбувся “при потуранні молдавської влади”.

Додамо, що напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.